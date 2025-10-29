Albert Hermoso, tercero en concurso completo en Italia

El jinete de Os de Balaguer Albert Hermoso volvió a subir a un podio internacional en la competición de Concurso Completo (se compone de tres disciplinas: doma clásica, cross-country y saltos de obstáculos) al lograr el tercer puesto en el CCI3*-L disputado el pasado fin de semana en el emblemático Centro Ecuestre de Pratoni del Vivaro, cerca de Roma. Las siglas CCI3*-L indican competición internacional de tres días, el número de estrellas indica el nivel de la prueba internacional (1* es el más bajo y 5* el más alto) y la L significa largo y es una indicación de la distancia del evento de cross country. El resultado de Hermoso llega de la mano de su prometedora yegua ‘Coca AA 24,37%’ (las siglas AA significan de raza anglo-árabe), que firmó una actuación impecable en su debut en la exigente categoría internacional de formato largo.

El leridano inició la competición con una buena reprise de Doma, en la que sumó 33,6 puntos, para después ejecutar un Cross sin faltas en los obstáculos y solo una penalización de 10,8 puntos por tiempo. En la jornada final, el binomio cerró su participación con un impecable cero en la pista de Salto, totalizando 44,4 puntos, lo que les permitió subir al podio y conseguir el MER (Minimum Eligibility Requirement) para competir el próximo año en la categoría CCI4*. Para Hermoso, el primer y único jinete leridano de hípica que ha logrado participar en unos Juegos, los de Río de Janeiro 2016, este resultado representa un paso más en su aspiración de ir a una segunda cita olímpica, la de Los Ángeles 2028.

Por lo que respecta a su yegua ‘Coca AA 24,37%’, un ejemplar de 7 años, continúa así una progresión sobresaliente. Apenas un mes antes, fueron segundos en la Gran Semana Anglo-árabe en Sevilla, y a principios de año destacaron en Portugal. “Aún con la resaca emocional del fin de semana, estoy muy contento con el trabajo de Coca AA. En su debut en el recorrido largo logró un meritorio tercer puesto, sin faltas en el salto, y además se clasificó para el 4*. Orgulloso del camino que estamos construyendo y con la motivación al máximo para lo que viene”, expresó el jinete tras la competición.