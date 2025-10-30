Anglesola acoge el 8 de noviembre su primer torneo inclusivo Genuine

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Club de Futbol Angulària organiza el 8 de noviembre el primer torneo inclusivo Genuine, una jornada deportiva y solidaria que quiere dar visibilidad al deporte inclusivo y, al mismo tiempo, colaborar con el Club Esportiu Alba de Tàrrega. La actividad tendrá lugar en el campo municipal de Anglesola, con inicio del torneo a las 10.30 horas y la entrega de premios prevista a las 13.30 horas. La jornada, abierta a todo el mundo y con entrada gratuita, incluirá también actividades por la tarde con juegos de habilidad y obsequios para los participantes y la recaudación se destinará al Alba.

El presidente del CF Angulària, Àlex Dalghi, explica que la iniciativa “nace de uno de los objetivos del club de abrir las instalaciones y colaborar con otras entidades, también económicamente, para que puedan continuar desarrollando su labor”, y reconoció que “cuando tuvimos clara la idea pensamos en los deportistas del Club Alba. Tenemos unas instalaciones magníficas, con el mejor césped natural de la provincia, y queríamos compartirlas”.

Por su parte, Jordi Garriga, coordinador del Club Esportiu Alba, destaca la colaboración con el club de Anglesola. “Este torneo surgió gracias al contacto con el Angulària, que nos ofreció el campo y su apoyo para hacer una actividad conjunta”, explica. Según Garriga, “queríamos dar a conocer a la gente la Liga Genuine y por ello contactamos con equipos como la Fundació Barça Genuine, el Nàstic Genuine y Special Olympics Andorra, que participarán en este torneo de fútbol 8x8”, junto al Club Alba. El objetivo, remarca, es “visibilizar que todo el mundo puede hacer deporte y disfrutar de una mañana deportiva en Anglesola”.