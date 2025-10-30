Un buen Atlètic Lleida paga la efectividad del Espanyol (1-2)

Publicado por jordi argilés Creado: Actualizado:

El RCD Espanyol ha conseguido la clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Rey después de superar por 1-2 al Atlèticc Lleida en un disputado partido correspondiente a los sexagésimoscuartos de final. El partido, celebrado en el Campo de Deportes con 8.044 espectadores, ha sido marcado por una gran igualdad y una notable reacción de los leridanos ante un rival de la máxima categoría.

El conjunto blanquiazul se han adelantado en el marcador mediante un polémico penalti señalado en el minuto 2 por unas manos de Campins cuando la pelota ha impactado a la altura del pecho. Kike García no ha desperdiciado la oportunidad desde los once metros y ha hecho subir el 0-1 en el marcador. Sólo tres minutos después, Aldo One aprovechaba un flagrante error del portero Fortuño, que ha dejado la pelota muerta a la línea de gol, para establecer el empate.

La primera parte ha continuado con dominio alterno, destacando una centrada peligrosa de los locales en el minuto 34 que se ha paseado por el área sin encontrar rematador. La segunda mitad ha empezado con un golpe duro para los intereses del Atlètic Lleida, ya que Kike García ha vuelto a ver portería sólo 40 segundos después de la reanudación, rematando de hacia el segundo palo para poner el definitivo 1-2.

Un segundo tiempo de intensa presión local

El equipo leridano no se ha rendido y ha empezado a mover el banquillo para buscar el empate. En el minuto 53, Alya Camara sustituía a Nil Sauret, mientras que el Espanyol respondía con un doble cambio al 61 donante entrada en Antoniu Roca y Roberto Fernández. En el minuto 64, el técnico local apostaba por un triple cambio con Giovanni, Álvaro Santana y Roger Alcalà para intentar revitalizar el ataque.

La presión del Atlètic Lleida ha ido en aumento y ha estado a punto de conseguir el premio en el minuto 84, cuando Moró Sidibe ha enviado un remate al travesaño en la que ha sido la mejor oportunidad local para igualar el marcador. Ante el empuje leridano, el entrenador visitando Manolo González ha decidido dar entrada a Edu Expósito, jugador habitualmente titular, para controlar los minutos finales y asegurar la clasificación.

Con esta victoria porla mínima, el Espanyol avanza a la siguiente fase del torneo mientras que el Atlètic Lleida, a pesar de ofrecer una imagen muy digna contra un rival de superior categoría, queda eliminado de la Copa del Rey.