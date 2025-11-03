El AEM gana por la mínima y sube a la tercera plaza

Una jugada del encuentro que disputaron ayer AEM y La Seu en el Municipal Recasens. - JORDI ECHEVARRIA

❘ llEIDA ❘ El AEM se llevó los tres puntos ante La Seu en un partido igualado que se decantó para los locales por la mínima. En la primera parte, los jugadores del buscaron adelantarse mientras que La Seu trató de controlar el juego. Justo antes de llegar al descanso, Morales marcó el gol del AEM (1-0, 42').

En la segunda parte, La Seu adelantó sus líneas para buscar el empate, pero la defensa local estuvo atenta para frenar la ofensiva visitante, que pese a buscar más verticalidad con los cambios, no consiguió empatar ante un ordenado AEM.

Tras la victoria, el AEM es tercer clasificado con 13 puntos, los mismos que el Balàfia. Por su parte, La Seu baja a la novena plaza con 9 puntos.