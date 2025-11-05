La Seu, salida de una etapa en la Volta Catalunya 2026

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Seu d'Urgell será el punto de salida de una de las etapas de la próxima edición de la Volta Ciclista a Catalunya, que se disputará entre el 23 y el 29 de marzo de 2026. La vinculación de la capital del Alt Urgell con la carrera centenaria de la UCI World Tour se remonta desde el año 1930. En aquella ocasión acogía por primera vez una llegada de la ronda catalana que se llevó el mítico Mariano Cañardo, corredor que ostenta el récord de victorias en la prueba, con un total de siete.

Desde ese momento, La Seu ha repetido la experiencia en 22 ocasiones más por lo que respecta a la prueba masculina, mientras que la femenina estuvo presente en su primera edición disputada en 2024. De estas 22 veces en las que la capital del Alt Urgell ha visto el paso de la Volta, en un total de 13 ha acogido la salida de una etapa, la última de ellas en el 2022, mientras que las nueve restantes fue el punto de llegada. El año 2010 fue la última vez que la localidad urgelense veía el final de una etapa de la ronda catalana, que concluyó con la victoria de Xavi Tondo.

El presidente de la Diputació, Joan Talarn, destacó la colaboración que ha habido entre ambas administraciones para traer una vez más la Volta a la demarcación de Lleida: “Desde la Diputación estamos comprometidos con la promoción del territorio y colaborar con este hito deportivo tan importante, la salida de etapa de la Volta, será una gran oportunidad para ponernos en el mapa deportivo del país”, señaló. Por su parte, el alcalde Joan Barrera manifestó que “para nosotros es una gran alegría volver a acoger una etapa de la Volta a Catalunya. La Seu d’Urgell siempre ha tenido una relación muy especial con esta carrera, y ver cómo los mejores ciclistas del mundo salgan desde nuestras calles es un orgullo”.

Por su parte, Rubèn Peris, presidente de la Volta, destacó que “La Seu d’Urgell es un nombre que siempre estará vinculado a la Volta. Su compromiso desde hace años y su apuesta por el ciclismo están más que demostrados con las numerosas ocasiones que han acogido la prueba. Además, estoy seguro de que descubriremos al mundo un recorrido por el territorio leridano muy atractivo”.