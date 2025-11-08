El FiF Lleida presenta a sus 440 jugadores y 29 equipos

Foto de familia de la presentación de los jugadores del FiF Lleida, celebrada ayer en el Complex del Camp Escolar. - SANTI IGLESIAS

El FiF Lleida celebró ayer la presentación de su fútbol base, que este año cuenta con 440 jugadores, repartidos en 29 equipos, desde 'babies' hasta la categoría juvenil. El club ha aumentado los jugadores respecto a la pasada campaña, cuando contaba con 400 y también tiene uno más que los 28 con los que contaba la 2024/25.

La presentación se celebró ayer en el Complex del Camp Escolar, con la presencia de muchas de las familias de los jugadores. Todos los equipos del club desfilaron uno a uno y, tras los parlamentos de las autoridades, la presentación concluyó con fuegos artificiales.

Cabe recordar que el pasado 23 de octubre, unos 300 jugadores y familiares del club se manifestaron frente a la Paeria, reclamando “un campo propio como tienen el resto de clubes de la ciudad”, ya que alterna desde hace años el Camp Escolar, que no cumple con la reglamentación para disputar partidos, y el de Mangraners, donde convive de forma tensa con el titular de la instalación, el CD Magraners.