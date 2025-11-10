Moreira, a un punto de ganar el título de Moto2

Diogo Moreira celebra con euforia la victoria en Moto2, que le deja a un solo punto del título. - MOTOGP

El brasileño afincado en Alcarràs Diogo Moreira (Kalex) roza el título mundial de Moto2 tras firmar ayer en Portugal su cuarta victoria del año, una carrera que dominó con solvencia frente a Collin Veijer y que le deja a solo un punto de proclamarse campeón en la última prueba del campeonato, este fin de semana en Valencia, después de que su rival por el título, Manu González (Kalex) finalizara sexto. En la misma cita en Portimão, Àlex Márquez (Ducati Gresini), ya proclamado subcampeón del mundo, volvió a rodar a gran nivel en MotoGP con una sólida segunda posición, solo superado por Marco Bezzecchi (Aprilia).

Moreira, impecable en la gestión de ritmo y neumáticos, sostuvo un duelo de altura con Veijer, el único capaz de seguirle en los parciales más rápidos. La prueba se resolvió en la última vuelta, cuando el cuarteto delantero –Moreira, Veijer, Alonso y Canet– volvió a compactarse. El brasileño cerró todas las puertas y remató una actuación que le sitúa ante una oportunidad histórica en el cierre del campeonato. Su rival por la corona, Manuel “Manugas” González, solo pudo ser sexto tras una carrera de altibajos y dos sustos que frenaron su remontada.

En MotoGP, Bezzecchi se escapó desde los primeros compases, pero por detrás Àlex Márquez ejecutó una salida perfecta, superando a Bagnaia y Quartararo antes de repetir sobre Acosta la maniobra que ya había ensayado con éxito en la prueba Sprint. Con el subcampeonato asegurado matemáticamente, el leridano impuso un ritmo firme y sin riesgos, manteniendo siempre a la vista al líder pero sin forzar. La caída de Bagnaia en la undécima vuelta despejó aún más el panorama para Bezzecchi, que aspira al tercer puesto del Mundial.

Las últimas vueltas fueron menos agitadas en cabeza, mientras que por detrás se estabilizaban las posiciones tras las retiradas de Mir y Morbidelli. Fermín Aldeguer firmó un notable cuarto puesto y Binder contuvo a Quartararo para asegurarse la quinta plaza, pese a la presión final de Ogura.

Àlex: “Bezzecchi fue mejor, ya se vio en el warm up”

Àlex Márquez se mostró satisfecho tras su segundo puesto en Portimão, reconociendo la superioridad de Marco Bezzecchi: “En el warm up ya se había visto que había dado un paso adelante y en carrera ha sido mejor”, consideró. Además, dijo que intentó seguir su ritmo, pero el desgaste del neumático delantero se lo impidió. “No he podido intentarlo, pero acabamos segundos. Victoria ayer y hoy segundos: hay que ser positivos y mirar adelante”, concluyó.