Ocho goles para olvidar la primera derrota

El Barça femenino dejó ayer atrás la primera derrota de la temporada en Liga, con una contundente goleada ante el Deportivo (8-0), que encajó los ocho goles en la primera mitad, siendo víctima de un conjunto azulgrana arrollador y que pudo hacer rotaciones en la segunda mitad en vistas al partido de Champions entre semana y al Clásico ante el Real Madrid del domingo.

Tras perder ante la Real Sociedad el pasado fin de semana (1-0), el Barça tardó 16 minutos en abrir el marcador ante el Deportivo, pero cuando empezó no paro de anotar. Vicky López, en su partido 100 como azulgrana, estableció el 1-0 y dio paso a un gol de Alexia, otro de Mapi León, un doblete de Aleixandri y las dianas de Pina, Vera, en propia puerta, y Graham, en el tiempo añadido del primer tiempo, para establecer el 8-0 final antes del descanso.

El AEM, colista tras el triunfo del Europa ante el Madrid B

El Europa venció ayer al Madrid B (3-0), que se quedó pronto con diez, y hace caer a la última plaza a un AEM que, sin embargo, se acerca a cuatro puntos de la salvación.