El leridano Álvaro García se planta en las semifinales del Catalonia Open

El leridano Álvaro García continúa con paso firme en el Catalonia Open-Ara Lleida y ayer alcanzó las semifinales de este torneo del circuito Tenis Europe Junior Tour que se disputa en las pistas del Club Tennis Urgell, tras derrotar a Izan Hernández por 6-3 y 6-4. Hoy luchará por acceder a la final ante el número uno, el rumano Tudor Alexandru Preda, que se deshizo de Pol Mas por 6-2, 4-6 y 6-0. En dobles, la pareja leridana formada por Maria Pascual y Astrid Rogés cayó por 0-6 y 6-4 (10-3) ante Paula Cortés y Alice Ferreira.