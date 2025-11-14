Àlex Márquez, con la MotoGP por las calles de Cervera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La fiesta de celebración en Cervera por los títulos de campeón y subcampeón de MotoGP logrados por Marc y Àlex Márquez se acerca y ya se conocen más detalles del evento. Esta vez, a diferencia de otras ocasiones, las celebraciones serán íntegramente por la mañana y comenzarán con una recepción institucional en el ayuntamiento a las 11.15, y media hora más tarde los dos pilotos salgan al balcón de la Paeria para saludar a los aficionados.

Hacia la una del mediodía está previsto que arranque desde la plaza Universitat un convoy de motos, limitado a 200 –se hará por orden de inscripción previa que se abrirá a las 8.00 horas en la misma ubicación–, que se dirigirá hasta la plaza Magdalena de Montclar. Esta comitiva estará encabezada por los hermanos Márquez, que esta vez cambiarán el tradicional camión del Fan Club con el que hacían la rúa por las calles de Cervera por una Ducati de carretera que pilotará Àlex y en la que Marc irá de ‘paquete’, ya que por su lesión se ha preferido no correr riesgos.

Otro de los momentos estelares de la celebración será el Showrun que protagonizará Àlex Márquez con la MotoGP con la que se ha proclamado subcampeón del mundo. El pequeño de la saga dará unas cuantas vueltas por la plaza Magdalena de Montclar antes del fin de fiesta en el escenario.

“Ser piloto oficial es una oportunidad muy buena”, reconoce Àlex

Àlex Márquez afrontará este fin de semana un Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP muy especial, pero, sobre todo, el test del martes, donde será tratado por Ducati como piloto oficial, ocupando el lugar de su hermano Marc para testar el prototipo de 2026. “Tener la moto oficial dentro del box es algo por lo que todos los pilotos de MotoGP luchamos y queremos. Es una oportunidad muy buena”, reconoció el leridano, que añadió: “Al final es el primer test que hago con ese estatus dentro de Ducati. Nuestro trabajo es decir si esto va mejor o peor, pero no hacemos las piezas. El trabajo de un piloto es llevar cada pieza que pruebes al límite para que ellos puedan ver si eso funciona realmente o no y tener mejores datos. Es mi trabajo e intentaré hacerlo lo mejor que pueda, ser profesional como siempre, pero es verdad que en los test cuando tienes cosas que probar se hacen mucho más interesantes”.

Moreira: “Si gano el título será como un regalo”

Diogo Moreira está a un paso de proclamarse campeón del mundo de Moto2. El brasileño afincado en Alcarràs no falló en la penúltima cita y ganó en Portimao, por lo que en Cheste le basta con sumar un punto –lo conseguirá entrando en el Top 14– para conquistar el título. “Creo que mi trabajo está hecho. Hemos hecho un muy buen trabajo esta temporada y si gano el campeonato será como un regalo, así que mi mentalidad ahora mismo es seguir así e intentar ganar. En Valencia será así”, afirmó.