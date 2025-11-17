Derrota contra un rival directo

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

❘ mollerussa ❘ El Mollerussa cayó por 0-1 ante el Vilassar de Mar en un partido espeso, trabado y marcado por las imprecisiones constantes en el centro del campo, fruto de los nervios del que era un duelo directo en el que el vencedor acabaría la jornada fuera del descenso. Ninguno de los dos equipos logró imponer su juego en un choque sin continuidad y en el que un detalle podía ser decisivo. Y así ocurrió, porque una acción mal defendida a la media hora permitió al visitante Fran anotar el único gol del duelo, que le dio los tres puntos al Vilassar y deja al equipo del Pla d'Urgell ahora a dos puntos de la salvación.

El Mollerussa empezó con intención y las primeras llegadas fueron suyas. Roger Coll avisó en el minuto 9 y, acto seguido, Fran respondió para los visitantes, encontrándose con un Batalla muy seguro. Coll volvió a probarlo en el 21, pero Escribano, que firmó una actuación decisiva, evitó el tanto con otra mano salvadora. El intercambio de ocasiones siguió, porque Batalla detuvo una falta peligrosa de Pol Rivera en el 28 y, en el contragolpe posterior, Guillem Porta obligó nuevamente a intervenir al guardameta del Vilassar.

El partido parecía abierto hasta que, en el 32, una falta mal defendida dejó un balón muerto dentro del área. Fran, atento, lo empalmó de volea para firmar el 0-1. Antes del descanso, Pariente tuvo el empate en un libre directo que se colaba por la escuadra, pero Escribano volvió a lucirse.

Tras el descanso, el Mollerussa dio un paso adelante. Alpha lo intentó con un tiro blando y, poco después, Scuri rozó el gol con una volea que salió rozando el palo. Los minutos finales fueron un asedio. En el 81, llegó una triple ocasión de Jodar, Pariente y Kébé, pero todas ellas acabaron desperdiciadas. Ya en el descuento, el propio Kébé tuvo la última tras un córner, pero Escribano volvió a actuar.

El Mollerussa generó oportunidades suficientes para sacar más, pero la falta de acierto y ese detalle decisivo en el minuto 32 lo condenaron en un partido que, por juego y empuje, mereció al menos puntuar.

“No aprovechamos los espacios a la espalda de su defensa”

David Cámara ‘Romario’, técnico del Mollerussa, lamentó que su equipo no supiera leer el plan de partido pese al buen inicio. “No aprovechamos los espacios a la espalda de la defensa y estuvimos demasiado separados arriba”, lamentó el técnico, que también mostró su resignación porque “tuvimos cuatro o cinco ocasiones muy claras y no acertamos; hoy salió cruz”. De hecho, afirmó que defensivamente estuvieron “correctos”, pero que en ataque faltó calidad en los metros finales: “Nos ha faltado asegurar esos centros y remates en el tercio final para generar peligro de verdad”, dijo. Además, confirmó que sustituyó a Reynold por un esguince de tobillo