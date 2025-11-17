Sin ideas en Manresa

Publicado por M.PASCUAL/D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida recibió ayer en el Nou Congost una dura dosis de cruda realidad. El Baxi Manresa se llevó la victoria por 99-86 ante un equipo leridano que llegaba con la moral por las nubes, pero que, como ya le ha pasado en otras ocasiones, resistió durante tres cuartos y se deshizo por completo en el último. Lo que no era para nada habitual es la versión totalmente desdibujada de los líderes del equipo, con Batemon y Agada cargándose de faltas y sin encontrar puntos, y un Ejim que pasó de puntillas por el partido. Su actuación ejemplificó muy bien el papel de un Hiopos Lleida que tan solo anotó tres tiples en todo el partido, perdió 23 balones y concedió 16 rebotes ofensivos a su oponente.

Pese a todo, llegó al descanso ganando (44-50) y al último cuarto a un punto (73-72), impulsado por la gran actuación de Diagne, que en menos de 15 minutos por sus habituales problemas de faltas, anotó 18 puntos y capturó 6 rebotes, pero no fue suficiente en un último cuarto fatal para los de Encuentra (26-14), que recibieron una lección de que el camino en la ACB no concede margen de error.

Como advirtió Encuentra, el Manresa se lanzó al intercambio de golpes nada más arrancar y, tras cuatro ataques sin fallo, se situó 10-4. Las cartas estaban sobre la mesa: los mayores peligros locales eran Hugo Benítez y Álex Reyes (22 y 24 puntos al final del partido), mientras que el conjunto leridano podía penalizar en la pintura. Los cuatro primeros puntos fueron de Diagne, que pronto tuvo que irse al banquillo tras hacer dos faltas (14-7). Pero el senegalés mostró el camino y Golomán le tomó el testigo, forzando dos dos más uno que le dieron ventaja (16-17) a un Hiopos que solo castigaba en penetraciones, pero que dejaba muchas segundas opciones a su rival. El conjunto de Diego Ocampo lo aprovechó para volver a tomar la delantera (24-20), aunque Walden, con seis puntos, propició el 27-27 del final de cuarto.

En el segundo acto, los de Encuentra mejoraron cerrando el rebote, ya que solo permitieron dos capturas al rival por las siete del primer cuarto. Fue un factor decisivo, porque el Manresa seguía penalizando desde la larga distancia y se colocó 38-33 después de tres triples, a los que respondió Agada, con el primer y único lanzamiento de tres de la primera parte, para abrir un 0-9 de parcial que puso al Hiopos por delante (38-42), pese a tener a sus dos torres (Diagne y Golomán) en el banquillo con dos faltas. Cuando se sentaron Agada y Batemon, tras dos faltas en ataque, regresó el senegalés y fue el faro del ataque leridano, con ocho puntos seguidos que colocaron el 44-50 al descanso después de dos triples locales.

Pese a una canasta de salida de Walden que ampliaba la máxima renta a ocho puntos (44-52), los problemas en el rebote defensivo reaparecieron. Diagne y Batemon hicieron su tercera falta y rápidamente se fueron al banquillo. Entonces, el Manresa ya se había situado a un punto (54-55) tras un parcial de 10-3 a base de triples (16 en total). Los locales lo ampliaron hasta el 14-3 para volver a tomar la delantera, antes de que Shurna igualara con otro triple (58-58) que invitaba al optimismo, pero que fue el tercero y último del día para el Hiopos. Quedaban 16 minutos. Agada, en una gran penetración, volvió a distanciar a los suyos (58-61), pero mandó callar al público y recibió una técnica. Era su cuarta falta y pronto también la recibió Golomán.

Al problema de las faltas se le unieron las pérdidas (ocho en el tercer cuarto) y en un abrir y cerrar de ojos el marcador reflejaba un 65-61, tras una racha de 7-0. Pese a una reacción leridana a base de carácter (67-68), el Manresa se volvió a poner al frente de forma definitiva (69-68). El último cuarto empezó igualado (73-72), pero el Hiopos nunca pareció cerca de luchar por la victoria. Ante la nula amenaza exterior, Diagne y Golomán fueron los únicos capaces de anotar en los primeros tres minutos. El problema es que entonces el partido estaba cuesta arriba (84-76), con técnica incluida para Encuentra.

La esperanza estaba en una aparición de Ejim, Batemon o Agada para hacer frente a las pérdidas y los puntos en cadena locales. Los tres anotaron, pero lo máximo fue acercar a los leridanos a cinco puntos (89-84) tras dos tiros libres a tres minutos del final de Batemon, que acabó eliminado por faltas tras otra en ataque. El Hiopos necesitaba que el caos le beneficiara, pero hasta el final lo que se encontró fueron 10 puntos en contra y solo dos a favor, impotente para poder revertir la tercera derrota del curso.