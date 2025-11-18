Así será el acto de homenaje que los hermanos Marc y Àlex Márquez recibirán en Cervera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cervera prepara un acto multitudinario para homenajear a los hermanos Márquez después de sus recientes victorias en el mundo del motociclismo. Marc Márquez se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP y su hermano Àlex ha conseguido el subcampeonato, una hazaña histórica que la capital de la Segarra celebrará el sábado 22 de noviembre de 2025 con la fiesta "Back2Back, Márquez Brothers Making History".

La jornada empezará con una recepción oficial a la Paeria de Cervera a las 11.15 horas, acto que estará presidido por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; el alcalde, Jan Pomés, otras autoridades y el Consistorio Municipal. Los vecinos que no puedan asistir tendrán la oportunidad de seguir este primer acto en directo a través de pantallas instaladas en la plaza Major. Posteriormente, a las 11.45 horas, los hermanos Márquez saldrán al balcón principal de la Paeria para saludar a los aficionados congregados.

El punto álgido de la fiesta llegará a las 13 horas a la plaza de la Universidad con la salida del convoy de 200 motos encabezado por los hermanos Márquez. Les personas interesadas en participar en este desfile pueden inscribirse el mismo día a partir de las 8 horas en la plaza de la Universitat, aunque las inscripciones se cerrarán cuando se llegue al límite de participantes. La comitiva recorrerá varias calles emblemáticas de la ciudad hasta llegar a la zona de Magdalena de Montclar, donde tendrá lugar un showrun y la actuación del subcampeón de freestyle con la participación de los dos hermanos en el escenario.

Horario especial en el espacio dedicado a los campeones

El espacio expositivo que Cervera dedica a sus campeones del mundo de motociclismo también ampliará sus horarios de apertura con motivo de la celebración. Estará abierto el viernes 21 de noviembre, de 11 a 14 y de 17 a 19 horas; el sábado 22, de 10 a 14 y de 16 a 19 horas; y el domingo 23, de 11 a 14 horas. A los interesados pueden visitarlo en el Museo Comarcal de Cervera, situado en la calle Major, 115.