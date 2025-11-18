El CC Terraferma denuncia el deterioro de los carriles bici de la ciudad de Lleida

El Club Ciclista Terraferma expresó, mediante un comunicado, su “profunda preocupación por el deterioro generalizado y la deficiente señalización de varios carriles bici de Lleida”, una situación que, según la entidad, ya ha provocado accidentes entre distintos socios durante los últimos meses. El colectivo afirma que las rutas que deberían garantizar desplazamientos seguros presentan numerosos puntos conflictivos que ponen en riesgo a ciclistas que utilizan la bicicleta tanto para la movilidad diaria como para la práctica deportiva.

Según los datos recopilados internamente, varios miembros han sufrido caídas causadas por agujeros, desniveles repentinos, tramos con pavimento en mal estado y una falta evidente de señalización. Estos incidentes han derivado en lesiones de distinta consideración, entre las que se incluyen contusiones, esguinces e incluso fracturas que han requerido largos periodos de recuperación. El club lamenta que estas situaciones, lejos de ser casos aislados, se hayan vuelto demasiado frecuentes debido a la ausencia de mantenimiento continuado.

Ante este escenario, el CC Terraferma reclama a la Paeria una revisión inmediata de todos los carriles bici, así como la reparación urgente de los tramos más deteriorados y de los puntos negros que ya han sido reportados. Además, pide la instalación de una señalización clara, coherente y adaptada a los estándares actuales, junto con la creación de un plan de mantenimiento estable que incluya compromisos públicos, verificables y orientados a garantizar la seguridad de todos los usuarios.

El presidente del club, Arturo Santiveri, señaló que no pueden “permanecer en silencio mientras nuestros socios sufren accidentes que podrían evitarse con una infraestructura digna”. Añadió que la bicicleta es un medio de transporte seguro, saludable y sostenible, y que la ciudad debería proteger a quienes apuestan por una movilidad menos contaminante y más eficiente. Por ello, reitera su disposición a colaborar con las instituciones para mejorar la calidad, el mantenimiento y la seguridad de los carriles bici, antes de que se produzcan accidentes más graves.