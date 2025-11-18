Los hermanos Carrasco hacen historia con sus 7 medallas

Emma y Jordi Carrasco, que hicieron historia en la natación leridana al ganar siete medallas (seis ella y una él) en el reciente Campeonato de España de invierno, coincidieron ayer en hacer un balance “sorprendentemente positivo”, especialmente teniendo en cuenta que llegaban sin expectativas y sin una preparación específica para la competición al ser en piscina corta.

Emma, del CN Sant Andreu, regresaba apenas cuatro días antes del inicio del torneo tras pasar un mes entrenando en Estados Unidos, entre Chicago y Flagstaff, donde se centró exclusivamente en trabajos de crol y carga aeróbica. Por eso explicó que el campeonato fue “muy diferente” a los anteriores, tanto por la falta de preparación clásica como por el jet lag aún persistente. Aun así, sus resultados superaron lo previsto. En la primera jornada logró el bronce en los 100 mariposa con una marca de 58.5, su mejor tiempo personal, y una medalla “muy especial”, al tratarse de una prueba que no acostumbra a disputar. También subió al podio en los 200 braza. La jornada más exigente llegaría con el 400 estilos. Aun así, consiguió el bronce y la marca mínima exigida para el Europeo de Polonia. Sin embargo, un nuevo criterio federativo la dejó momentáneamente fuera de la convocatoria, obligándola a jugarse la plaza en el 200 estilos del último día. Antes de esa prueba decisiva, la leridana disputó el 100 estilos, donde logró la victoria con 1:00.02, quedándose a un segundo de su mejor registro histórico (59.2). Finalmente, en el 200 estilos, Emma cumplió con los pronósticos, logró la mínima y confirmó su clasificación para el Campeonato de Europa de piscina corta. “Ahora toca afinar estas dos semanas y dar el máximo en el Europeo”, concluyó.

Por su parte, Jordi admitió que “iba sin presión y desde el primer día noté buenas sensaciones”. Sobre el bronce que logró en 50 mariposa dijo que “no me lo esperaba porque no es mi prueba principal, ya que el año pasado nadaba distancias más largas, pero quizás esté cogiendo más fuerza y ganando velocidad. Cuando salí de la piscina me encontré a mi hermana y nos abrazamos”, dijo el nadador del CN Sabadell que se ejercita en el CAR de Sant Cugat con Lourdes Becerra. “Mi próximo objetivo es el Estatal júnior en marzo y hacer mínima para el Europeo”, concluyó.