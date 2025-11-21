Un Barça gris y sin ideas salva un punto en Londres

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Chelsea puso ayer contra las cuerdas a su bestia negra, el Barcelona, y acarició la victoria con un muy dudoso gol anulado a Catarina Macario y un fallo incomprensible a bocajarro de Ellie Carpenter (1-1). Las ‘blues’, que nunca han ganado al Barcelona en Londres, se adelantaron gracias a un golazo de Carpenter, pero se tuvieron que conformar con el empate tras el tanto de Ewa Pajor para las de Pere Romeu.

El Chelsea le tiene muchas ganas al Barcelona, ya que le ha eliminado en las semifinales de las últimas tres ediciones de la Liga de Campeones y le ganó en la final de 2021, por lo que el tanto de Carpenter era la oportunidad perfecta para creer que por fin podía lograr la primera victoria oficial contra el equipo español.

Pero menos de diez minutos después le cayó un jarro de agua fría. A la salida de un córner, la defensa del Chelsea hizo aguas, dejó la pelota viva en el área y Pajor le dio el toque de pausa que necesitaba el desaguisado. Esperó a que hubiera un hueco entre la maraña de futbolista y batió a la portera del Chelsea.

Con 1-1 en el marcador, llegó el momento surrealista de la noche. Un fallo en el suministro de electricidad del estadio inglés hizo que se apagaran las pantallas y fallara la transmisión de televisión, por lo que la colegiada del encuentro, la sueca Tess Olofsson, lo tuvo que suspender durante varios minutos.

En la segunda parte, si algún equipo mereció la victoria fue el de Sonia Bompastor con numerosas ocasiones de gol. En esta Liga de Campeones el Chelsea es sexto, con ocho puntos de doce posibles, mientras que el Barcelona se mantiene líder con diez unidades.