El AEM cae por la mínima contra el Europa y sigue colista (1-0)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El AEM ha sufrido una nueva derrota liga y ha perdido por 1-0 contra el Europa en un derbi clave para la salvación en el Nou Cerdenya. El conjunto leridano, que llegaba al partido necesitado de puntos, no ha podido superar a un rival directo en la lucha para evitar el descenso y continúa como colista de la categoría a cuatro puntos de la salvación.

El partido ha estado marcado por el dominio inicial del equipo local a la primera mitad, con varias ocasiones que han puesto a prueba a la portera del AEM, Lucía Alba, que ha sido una de las figuras destacadas del partido con numerosas intervenciones decisivas. A los 14 minutos, el Europa ha estado a punto de adelantarse después de uno mano a mano que Alba ha parado y el posterior remate en el travesaño de Pixu con la portería vacía.

Por su parte, las leridanas también han tenido sus oportunidades en la primera parte. Paula Ransanz ha protagonizado la primera llegada peligrosa al minuto 22, mientras que en el 29 Noe ha estado a punto de sorprender con uno remate que se ha marchado por poco a portería vacía después de recuperar una pelota ante la salida de la portera local.

El gol decisivo ha llegado a la reanudación

Después del descanso, el Europa ha conseguido materializar su dominio en el minuto 51 con un gol de Ari Márquez de cabeza dentro del área que ha supuesto el 1-0 definitivo. Este tanto ha espoleado a las leridanas, que han mejorado su juego y han generado dos claras oportunidades para empatar el partido.

En el minuto 61, Cintia Hormigo ha dispuesto de una ocasión inmejorable después de una recuperación de Paula Ransanz, pero ha rematado fuera estando sola ante la portera. Sólo un minuto después, Noe ha probado suerte con un chute que Janet, la portera local, ha conseguido detener con el cuerpo evitando el empate del AEM.

La reacción no obtiene recompensa

Los cambios introducidos por Roger Lamesa, con la entrada de Loba, Evelyn y Nora en el minuto 68, y posteriormente de Abril Francés y Carlota Acín, no han conseguido cambiar el marcador. El conjunto leridano ha intentado presionar en busca del empate, pero se ha encontrado con un Europa bien posicionado que ha sabido defender su ventaja.

Lucía Alba ha seguido exhibiendo un buen nivel bajo palos evitando que el Europa ampliara la diferencia, especialmente al minuto 87 con un buen estirón ante un chute de Ainhoa después de un contraataque, y al 93 deteniendo una falta directa lanzada por la autora del gol, Ari Márquez.

Con esta derrota, el AEM continúa como colista de la Primera RFEF Femenina y ve cómo se aleja todavía más de las posiciones de permanencia, situándose a cuatro puntos de la salvación cuando ya se ha superado el primer tercio de la competición de la temporada.