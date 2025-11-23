Gesta al Onze de Setembre, después de que el Pons Lleida ganara a los penaltis

Publicado por PAu osorio Creado: Actualizado:

El Pons Lleida consiguió la gesta. Los leridanos vencieron ayer en la tanda de penaltis el Pas Alcoi (1-0), después del 6-5 del tiempo reglamentario y la prórroga, y consiguieron el paso a los cuartos de final de la WSE Lagar.

Con el solitario gol de Darío Giménez a la tanda de penaltis y mucha épica, los leridanos levantaron el 3-2 de la ida y firmaron una gesta inverosímil en un pabellón Onze de Setembre que se vistió de gala para la ocasión.

En el partido, un gol de Gonzalo de penalti en el minuto 2 frustró el arrancada local (0-1), aunque la gran reacción del equipo leridano con un gol de Moncusí igualaba de nuevo las fuerzas (1-1). Después del empate el Lista dominó. Fabri falló un penalti y, al 18, Nico Ojeda marcó el 2-1 para dar alas en los suyos.

Todo parecía indicar que el Llista se marcharía al descanso delante, pero Gonzalo volvió a frustrar sus planes con un gol que estableció el 2-2.

A la reanudación, el Pons Lleida recibió una jarra de agua fría. Gonzalo convirtió su hat-trick para colocar el 2-3. Sin embargo, después de las azules en Ceschín y Gonzalo, el Lista empató gracias al segundo gol de Moncusí (3-3) que volvía a dar vida a los de Edu Amat. Poco duró la alegría, ya que un minuto más tarde Ceschín anotó el 3-4.

El choque se encaminaba a su desenlace y todo parecía perdido para uno Lista que buscaba un milagro y lo encontró. En el minuto 20, Moncusí empató (4-4) y a falta de 3 minutos Darío marcó el 5-4 para forzar la prórroga. Se desencadenaba el delirio al Onze de Setembre.

En el tiempo extra, Gonzalo volvió a complicar la vida en los locales con un gol en el minuto 3 de la segunda parte (5-5). Sin embargo, tan sólo 40 segundos después, Jordi Badia anotó el 6-5 que enviaba el partido a unos dramáticos penaltis. Allí, Bosch detuvo siete lanzamientos para que Darío anotara el gol ganador en el decimosexto lanzamiento y diera el paso a los cuartos de final de su competición fetiche, donde se enfrentarán al AD Sanjoanense portugués.