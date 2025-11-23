Un Lleida valiente sólo saca un punto ante el Cornellà (1-1)

Publicado por COLAU OBRADOR Creado: Actualizado:

El Lleida ha ofrecido una de sus versiones más competitivas ante el Cornellà, con momentos de dominio, un golazo de Pau Russo y oportunidades para decantar el partido. Sin embargo, la falta de acierto y un final cargado de polémica han impedido que los de la Terra Ferma consiguieran un triunfo que habría sido merecido.

El partido ha iniciado con una presión muy intensa del Lleida y con una gran combinación entre Russo y Sempé que ha acabado con un chute del cambrilense parado por Miño. A medida que ha avanzado el tiempo, el Cornellà ha ido recuperando la pelota y disfrutando del dominio de la posesión. A partir de los 20 minutos de juego el conjunto del Llobregat ha dispuesto de las ocasiones y los servicios de esquina. La última jugada del partido ha venido con polémica, ya que Miño ha detenido un remate de Rusi aparentemente sobre la línea y, en medio del campo, Sempé se ha llevado una mano que ha hecho saltar ambos banquillos al terreno de juego.

La segunda mitad ha empezado con un golazo de Pau Russo sólo salir de vestuarios (1-0). El Cornellà ha hecho un paso adelante, pero el mismo Russo ha sido quien ha seguido iluminando el ataque leridano. En el minuto 71, un contraataque liderado por el ex del Reus, ha acabado con Marc Alegre perdonando lo que podría haber sido el segundo gol de los azules. Poco ha durado la alegría en los de Jordi Cortés, ya que Aliaga ha puesto una pelota con música que ha entrado por la escuadra. Todavía los de la Terra Ferma han dispuesto de una ocasión al final del partido con un palo de Óscar Rubio y un paro de Miño al chut de Guido.

El Lleida, que ha merecido más, sólo saca un punto del Camp d'Esports y sigue en el pozo de la Tercera Federación y viajará a Terrassa después del paro para medirse contra el San Cristóbal.