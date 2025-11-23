El Mollerussa cae lejos de casa, ente el Escala y sigue sin levantar cabeza (3-1)

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El Mollerussa no ha podido puntuar en su visita en L'Escala y continúa inmerso en las posiciones de descenso después de perder por 3 en 1. A pesar de una primera parte equilibrada y con pocas ocasiones, los locales han golpeado con dos goles seguidos a la reanudación. El equipo del Pla d'Urgell ha recortado distancias de penalti, pero la expulsión de Franki y el tercer gol de Youssef han frustrado cualquier opción de remontada.

El partido ha iniciado sin un claro dominador y con unas defensas apuestas que no han permitido a los dos equipos crear ocasiones. La primera ocasión del Mollerussa ha llegado al minuto 25 con un chute potente de Roger Coll. En el minuto 31, una falta lateral de L'Escala ha obligado a Batalla a actuar como un portero de fútbol sala y, posteriormente, Rocky lo ha tenido que sacar bajo la línea. Con este empate en nada ha acabado la primera mitad.

La segunda parte ha empezado con un ataque constante de L'Escala y el Mollerussa se ha tenido que defender con varias intervenciones de los centrales y del portero Batalla. En el minuto 63, después de una serie de imprecisiones en el área de los del Pla ha permitido al delantero rival Youssef anotar el primer gol del partido (1-0). Instantes después, Adrián Expósito ha aprovechado una salida de Batalla para anotar una gran vaselina (2-0).

En el minuto 71, Rocky ha provocado un penalti por manos a favor del Mollerussa que Alpha ha transformado (2-1). El partido, sin embargo, se le ha puesto cuesta arriba con la expulsión de Franki a ocho minutos para el final. Eso ha producido que Youssef haya podido anotar un gol más instante antes de acabar el partido (3-1).

Con esta derrota, el Mollerussa sigue en posiciones de descenso y la próxima semana volverá al Municipal para jugar contra el Vilanova.