El Rodi Balàfia encaja una dolorosa derrota en la pista de L'Illa Grau

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Rodi Balàfia Vòlei encajó ayer una dolorosa derrota en la pista de L'Illa Grau de Castellón (3-1), en un partido en el cual mereció un mejor resultado y estuvo a punto de forzar el quinto, pero donde acabó derrotado. Los dos primeros parciales cayeron del lado local por el mismo resultado, 25-20 y 25-20.

Reaccionó el equipo de Sergi Mirada en el tercero siete, que hizo sede a base de pundonor, para imponerse por 24-26. También fue muy igualado el cuarto siete, pero este acabó cayendo del lado del equipo castellonense por 27-25, cerrando así el partido.

Después del partido, el entrenador del Rodi Balàfia Vòlei reconocía que “ha sido una derrota muy dolorosa, porque aunque hemos vendido muy cara la piel, al final hemos sufrido una derrota que hace que nos vayamos fastidiados”, explicó.

Añadió que “después de haber perdido los dos primeros sets, hemos hecho cambios en el tercero y nos han funcionado bien, pero en el cuarto han impuesto su servicio y aunque insisto en que hemos plantado cara las sensaciones con que nos vamos son duras”.

Asimismo, Mirada dijo que ahora llega una parte del calendario decisiva, ya que “los tres próximos partidos son ante rivales directos y aquí nos lo jugaremos todo”. El sábado recibirán el Vinaròs, que es penúltimo.