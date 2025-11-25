El Barça busca un triunfo que le acerque al ‘Top 8’

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barcelona visita hoy (21.00) Stamford Bridge con la necesidad de dar un golpe de autoridad en la fase liga de la Champions y asentarse en el ansiado ‘Top 8’. El 3-3 en Brujas dejó un regusto amargo y dos puntos “muy valiosos” en el camino, como admitió Hansi Flick, pero también la convicción de que su equipo puede competir contra cualquiera, incluso si acaba entrando en los cruces por la vía larga. “La temporada pasada demostró que también se puede ganar la Champions desde fuera del Top 8”, recordó el técnico alemán.

Flick recupera efectivos y argumentos. Lewandowski llega “en una forma fantástica” y también Raphinha y Joan Garcia, clave para frenar la sangría defensiva de un equipo que ha encajado siete tantos en cuatro jornadas europeas. El Barça sabe que un triunfo en Londres le situaría con diez puntos y un tramo final amable: Eintracht, Slavia y Copenhague para certificar el pase directo a octavos. El Chelsea, campeón del mundo este verano y aspirante a la Premier, vive su mejor momento desde la salida de Abramóvich. Pese a la baja de Cole Palmer, Flick dijo que el rival “es uno de los mejores equipos del mundo” y destacó “la evolución del club”. “Hay muchos jugadores jóvenes, un entrenador fantástico que les da identidad. Es muy bonito verles jugar. Para nosotros es un partido muy bueno para competirlo. Esto es la Champions, pero tenemos confianza en nuestras fuerzas y lucharemos como siempre lo hacemos”, señaló.

Rashford viaja y Pedri sigue de baja

Marcus Rashford fue la gran novedad de la lista de convocados de Hansi Flick para el partido, una vez recuperado de su gripe. Además, también vuelve Frenkie de Jong, tras cumplir su sanción en Liga ante el Athletic Club, mientras que Pedri sigue en la fase final de recuperación de su lesión muscular y aún no recibió el alta médica para regresar al equipo.

Principio de acuerdo para renovar a Eric

El Barça y Eric García están en la fase final de negociaciones para la renovación del polivalente defensa hasta el 2030. Según Mundo Deportivo, ambas partes ya han llegado a un principio de acuerdo para prolongar el contrato, que termina el próximo junio. El central está siendo fundamental para Flick, ya que ha tenido minutos en todos los partidos.

Maresca alaba el juego del Barça en la previa

Enzo Maresca, técnico del Chelsea, alabó el juego del Barcelona de Hansi Flick, antes de enfrentarse a ellos, definiéndolo como “espectacular” y reconoció que siempre que ve al conjunto azulgrana ve cosas para aprender, tanto en la parte ofensiva como en defensa, además de reconocer que “decidí ser entrenador por el Barça de Guardiola”.