El Club Esportiu Maristes presenta a sus 26 equipos y 300 deportistas en un acto multitudinario

El Club Esportiu Maristes Montserrat Lleida celebró el pasado viernes su presentación oficial de la temporada, en un acto multitudinario que reunió a jugadores, familias y técnicos en el pabellón de la escuela. La entidad, que sigue creciendo año tras año, presentó a un total de 26 equipos federados y más de 300 deportistas, consolidándose como uno de los clubes formativos de referencia a la ciudad. Uno de los momentos más destacados fue la presentación de la nueva página web oficial del club, una herramienta que nace con la voluntad de mejorar la comunicación entre deportistas, familias y afición.