Jornada de captación de talentos con varios clubes de la Val d’Aran, el Pallars y la Cerdanya

La Federació Catalana d'Esports d'Hivern celebró este pasado fin de semana en las instalaciones del INEF Barcelona una jornada de captación de nuevos talentos en el que participaron unos 50 jóvenes, procedentes de diferentes clubes de Catalunya, en su mayoría de la Val d'Aran, el Pallars y la Cerdanya, confirmando el gran potencial en las disciplinas de esquí y snowboard. Estuvieron representados el CAEI, la Associació Esportiva Pallars y el Freeski Cerdanya, entre otros.