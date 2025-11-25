Milla abre el triunfo de un Espanyol que sigue en Europa

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Espanyol superó ayer al Sevilla (2-1), en un partido en el que el leridano Pere Milla rompió el empate inicial tras el descanso con un cabezazo. El conjunto de Manolo González se consolida en los puestos europeos, ya que es sexto, empatado a puntos con el quinto, el Betis, y con cuatro de margen sobre el Getafe. Tras el quinto tanto del curso de Milla, que ya pudo anotar en el primer tiempo, el duelo se mantuvo tenso hasta que Roberto, en el 84, hizo el 2-0 con un tiro lejano. Pero la tranquilidad duró poco, porque un cabezazo de Marcao a la salida de un córner provocó el autogol de Cabrera (2-1), que puso emoción hasta el final.