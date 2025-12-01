El Madrid empata en Girona y cede el liderato al Barça

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Girona, con un gol del marroquí Azzedine Ounahi, echó más sal en la herida de un Real Madrid de Xabi Alonso que se mostró de nuevo inoperante, pese a su arreón en el segundo periodo tras igualar Kylian Mbappé de penalti, que enlazó su tercer empate seguido y devolvió al Barcelona el liderato de LaLiga EA Sports. Los blancos siguen sin encontrar su juego y los empates ante el Rayo Vallecano y el Elche tuvieron su prolongación en Montilivi.

El Real Madrid se ha desangrado lejos del Santiago Bernabéu y ha dilapidado la importante ventaja que tuvo cuando consiguió la victoria en el Clásico. Ahora tiene un punto de déficit y le pisan los talones el Villarreal y el Atlético de Madrid. De nuevo naufragó en otra demostración de impotencia futbolística.

Courtois mantuvo a su equipo en el partido con una gran parada al ucraniano Vladyslav Vanat y apareció el Vinicius con mordiente para forzar un penalti que transformó Mbappé y revolucionar a su equipo, cuyo acoso constante hasta el final fue una absoluta desesperación ante la zaga local Gazzaniga, sin claridad y con nulo acierto.

Preocupación en el barcelonismo por el semblante cabizbajo de Flick

La imagen de un cabizbajo Hansi Flick junto a Raphinha en el banquillo tras el 3-1 al Alavés generó preocupación en el barcelonismo, que no terminó de comprender la actitud del técnico tras la victoria. Con semblante serio y la mirada perdida, Flick negó en un par de ocasiones con la cabeza a Raphinha y se le vio bastante afectado, como si no estuviera contento con lo que había visto en el encuentro. Las reacciones de los aficionados en redes no se hicieron esperar, con algunas especulaciones incluidas, pero fuentes del club azulgrana consultadas por Mundo Deportivo descartaron cualquier problema y aseguraron que solo estaba enfadado por un par de situaciones del partido.