La UE Balàfia presenta a sus 23 equipos en su 60 aniversario

Foto de familia de todos los equipos que forman parte esta temporada de la estructura de la UE Balàfia. - INGRID SEGURA

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Unió Esportiva Balàfia hizo ayer la presentación de sus equipos para esta temporada 2025-26, en las instalaciones del Complex Esportiu Municipal Manuel Lorite, en el año en que conmemora su 60 aniversario.

El club que preside Paco Rodríguez presentó a un total de 23 conjuntos, entre ellos dos femeninos. Los equipos son uno de debutantes, uno de categoría prebenjamín, tres benjamines, seis alevines, tres infantiles, dos cadetes, dos juveniles, un cadete femenino, un juvenil femenino, un amateur B, un amateur A y uno de veteranos. El acto contó con la presencia del concejal de Deportes Jackson Quiñónez, así como representantes de todos los grupos municipales. El acto, que contó con una gran asistencia de familiares, concluyó con un festival pirotécnico. Además, jugadores del club dibujaron plantados de pie sobre el césped el número 60, cuya imagen fue captada por un dron.