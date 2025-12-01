Punto de oro del Tàrrega

Publicado por Francesc Gasull Creado: Actualizado:

El Tàrrega jugó a un gran nivel en el feudo de uno de los favoritos para el ascenso y sumó un punto al empatar a domicilio en Martorell (2-2), en el debut de los dos últimos fichajes azulgranas, el portero Aleix Casals, de 19 años y procedente del Igualada, y el retorno a la disciplina tarraguense del centrocampista Albert Farré, que esta temporada militó en las filas del Lleida CF. El Martorell se adelantó con un gol de Castillo en el minuto 29. El Tàrrega no le perdió la cara al partido y el primer tiempo finalizó con mínima ventaja local (1-0). Ya en la segunda parte, apareció la mejor cara de los de Jordi Jiménez y con un juego de mucha calidad le dieron la vuelta al marcador. Ilyass empató en el minuto 55 (1-1) y un cuarto de hora después el debutante Albert Farré puso por delante al Tàrrega con el 1-2. Pero cuando todo parecía indicar que los azulgranas se anotarían los tres puntos un gol de Moreno en el 77 devolvió el equilibrio al partido y el empate ya fue definitivo (2-2). Al finalizar el partido el entrenador del Tàrrega, Jordi Jiménez dio por bueno el empate conseguido por su equipo: “Con este punto rompemos la mala dinámica de resultados y esperamos que esto nos sirva de revulsivo”.

Acerca del desarrollo del encuentro Jiménez puntualizó: “Con el 1-2 teníamos el partido controlado y ha sido una lástima que, de nuevo las acciones a balón parado nos hayan vuelto a castigar porque ambos goles del Martorell llegan en dos córners”. Para finalizar, añadió: “Hemos de seguir mejorando y hacer bueno este punto la próxima jornada”.