España, a revalidar el título con el apoyo de 70.000 aficionados

La selección española femenina de fútbol buscará esta tarde (18.30) conquistar, por segunda vez en dos ediciones, la Liga de Naciones, para lo cual contará con el apoyo de casi 70.000 aficionados en las gradas del estadio Metropolitano de Madrid, sede del choque definitivo de la final europea ante Alemania después de haber empatado a cero en la ida en Kaiserslautern.

El equipo que dirige Sonia Bermúdez, vigente campeón del mundo y que ya ganó la edición del 2024 en el estadio de La Cartuja de Sevilla, tratará así de hacer bueno el resultado del pasado viernes en un encuentro donde sufrió para no encajar goles, viéndose muy superado durante la primera parte y casi toda la segunda. En ese choque estuvo presente la centrocampista Aitana Bonmatí, ganadora de las tres últimas ediciones del Balón de Oro y una de las grandes figuras del equipo. Sin embargo, en esta ocasión España no podrá contar con ella tras sufrir en el entrenamiento del domingo una fractura en el peroné izquierdo. Está por ver de qué manera se suple su ausencia en el once titular, pudiendo dar entrada la seleccionadora a la joven azulgrana Vicky López o retrasando la posición de Mariona Caldentey y apostando como extremo por Athenea del Castillo.

La seleccionadora Sonia Bermúdez destacó el trabajo de la actual generación de jugadoras. “Me encantaría que ganásemos por las futbolistas, se lo merecen. Tenemos una generación que ha luchado mucho por llegar a finales, por dar un giro al fútbol español. Con su juego han conseguido que mañana vengan aquí 70.000 personas y es algo histórico que hay que poner en valor”, afirmó la entrenadora de Vallecas.