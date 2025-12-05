Queda un millar de entradas para el Hiopos-Madrid

El Hiopos Lleida abrió ayer el tercer plazo de venta de entradas para el duelo del próximo sábado 20 de diciembre frente al Real Madrid, el primero al que ya puede acceder el público en general. Después de que algo más de 4.300 abonados de los 4.500 que tiene la entidad compraran su localidad al precio de 20 euros, dado que el partido es uno de los declarados Día del Club, ayer se pusieron a la venta a través de la página web alrededor de 1.200 localidades, a precios que van desde los 50 euros la más barata y 85 la más cara.

El presidente Albert Aliaga valoró muy positivamente las cifras de venta y se mostró confiado en que se colgará el cartel de ‘todo vendido’ días antes del encuentro. “Estamos satisfechos de cómo está yendo la venta. Muchos tenían miedo de que los precios echarían atrás a mucha gente, pero se ha demostrado que están con el club. Explicamos las razones de este nuevo concepto y la gente ha entendido para qué es este dinero. Es un esfuerzo muy grande, y somos conscientes de ello, pero es que si queremos estar donde estamos y queremos competir contra los que tenemos que competir, y que sea por muchos años, no podemos hacer otra cosa”, afirmó el máximo mandatario del club, que recalcó que “nunca puedes tener a todo el mundo contento, pero dice mucho de la implicación de la afición que de los 4.500 abonados que tenemos más de 4.300 nos hayan dado la confianza”.En cuanto a la trayectoria deportiva que lleva el Hiopos, Aliaga fue claro: “Quién no hubiera firmado ahora mismo estar con un balance de 4-4, habiendo jugado con cinco de los ocho primeros equipos de la clasificación. Es cierto que el día de Murcia pasó lo que pasó, pero nos enfrentamos a un gran equipo. Estoy convencido de que el sábado ante el Unicaja saldremos a competir contra otro grandísimo rival y que el equipo volverá a demostrar lo que es”, señaló.

Para este duelo de mañana ante el Unicaja, Gerard Encuentra tendrá la duda de Gyorgy Golomán, que regresó de las ventanas FIBA con molestias en un tobillo, que se torció en un entrenamiento y le impidió jugar los dos partidos con sus selección.