El Cadí La Seu baja dos puestos y es antepenúltimo

El Cadí La Seu bajó hasta el antepenúltimo puesto tras su derrota del sábado ante el Hozno Jairis (63-72) y las victorias de Leganés y Estepona ante Estudiantes (68-61) y Araski (71-91), respectivamente.

En cuanto al resto de partidos, Spar Girona y Casademont Zaragoza mantienen el liderato en una igualada jornada. El Zaragoza-Perfumerías Avenida fue un duelo de altura dónde destacaron Carla Leite y Harrit Hempe por las locales ante las de Anna Montañana, que no estuvieron acertadas en la segunda parte del encuentro. Por su parte, Spar Girona venció con solvencia al IDK Euskotren (71-60).