Emma Carrasco conquista el bronce en los 400 estilos

La leridana Emma Carrasco firmó ayer en Lublin (Polonia) uno de los resultados más brillantes de su incipiente carrera al conquistar el bronce en los 400 estilos del Europeo de piscina corta en una prueba que llegó a liderar durante buena parte de la misma. Su medalla, acompañada de la plata lograda por la onubense Alba Vázquez, permitió a España celebrar un doblete histórico. Es la primera vez desde el Europeo de piscina larga de 2016 que dos nadadoras españolas comparten podio en un gran evento internacional.

Carrasco, de 19 años, llegaba a la final con la ambición de estrenar su palmarés absoluto y con la convicción de que debía arriesgar desde el inicio. Consciente de que su punto débil sigue siendo la parte final a crol, la leridana optó por una estrategia valiente: imprimir un ritmo altísimo desde la mariposa para intentar abrir un hueco que le diera margen en los últimos metros. El plan funcionó durante buena parte de la carrera. Con una mariposa sólida y una espalda poderosa, Emma se adueñó del liderato y llegó a gozar de más de un segundo de ventaja sobre Vázquez, que encabezaba el grupo perseguidor. En la braza, la leridana amplió la diferencia hasta superar los dos segundos, situándose en una posición privilegiada para pelear por el oro.

Sin embargo, en el tramo final emergió la polaca Justina Kozan, que atacó en el crol. Carrasco alcanzó esa última parte con tres segundos de renta, pero el cansancio comenzó a pasar factura. Kozan redujo la distancia de forma fulgurante y se colocó al frente en el paso por el 375, acabando por adjudicarse el oro con 4:28.56. Vázquez resistió mejor el cambio de ritmo y aseguró la plata con 4:29.57, mientras Carrasco, exhausta pero firme, amarró un meritorio bronce con 4:31.27, muy cerca de su mejor marca personal (4:31.18). El equipo español cerró su sensacional actuación con un total de seis medallas, tras colgarse ayer también el bronce en la final del relevo masculino de 4x50 estilos. El cuarteto español (Iván Martínez Sota, Carles Coll, Hugo González y Sergio de Celis), que firmó un tiempo de 1:31.84, nuevo récord de España, arrebató por tan solo una centésima el tercer escalón de podio a Austria.