Empate entre dos rivales directos del AEM, aún colista

El Oviedo rescató un punto en la última jugada en casa del Europa para firmar el 2-2, un empate que deja colista en solitario al AEM, aunque evita que uno de sus dos rivales directos sumen tres puntos. Así, el conjunto leridano, que ganó el sábado, queda a cuatro puntos de la salvación, que marca el Cacereño con 13. En descenso, le acompañan el Europa (11), el Betis y el Oviedo (10), mientras que el Albacete sigue noveno con 15 puntos tras perder ayer ante el Madrid B (2-1).