Aran Teixidó gana en Melilla su tercer título profesional este año

La leridana Aran Teixidó rubricó este domingo una nueva victoria en su carrera al proclamarse campeona del XXII Internacional de Tenis Femenino–Melilla Ciudad del Deporte, tras superar en un duelo vibrante a la balear Sara Dols, principal favorita del torneo, por 6-4 y 7-6.

Dols, número 558 del ranking mundial, inició el partido con más determinación, llevando la iniciativa en los primeros compases. Sin embargo, Teixidó –situada en el puesto 689 de la WTA– fue ajustando su juego hasta equilibrar la balanza. Con 4-4 en el primer set, la catalana dio un paso adelante, encadenó dos juegos decisivos y se adjudicó la manga inicial por 6-4.

El segundo set del encuentro siguió la misma tónica. El empate a 4-4 volvió a repetirse, y más tarde el 6-6, en una batalla que parecía no tener dueña. Teixidó dispuso de dos bolas de partido, pero la mallorquina las neutralizó. Lejos de descomponerse, la leridana mantuvo el pulso en los momentos calientes y cerró el duelo por 7-6. La leridana, de 24 años, vive un momento dulce desde septiembre, cuando estrenó su palmarés profesional en el ITF W15 Ciudad de Ceuta, al que siguió en noviembre un segundo trofeo en el W15 de Nules. Su regreso al circuito internacional está marcado por la solidez y la constancia, dos cualidades que ya demostraba en su etapa formativa, cuando dominaba el tenis catalán.