El Lleida oferta packs de entradas para el derbi

El Lleida CF lanzó ayer distintos packs de entradas a precios reducidos para vivir el derbi de este domingo ante el Mollerussa, el segundo enfrentamiento entre ambos equipos este curso tras el de Copa Catalunya, pero el primer enfrentamiento en el Camp d'Esports entre los clubes desde hace 35 años, cuando se midieron en Segunda B la campaña 1989-90.

Por lo especial del partido, también muy importante por la situación clasificatoria de ambos en Tercera RFEF, separados por solo un punto en zona de descenso –el Lleida es colista con 8 puntos y el Mollerussa, antepenúltimo, con 9–, el club de la capital del Segrià ofrece un pack de cinco entradas a 15 euros en Gol Nord, a 35 en Lateral y a 50 en Tribuna. Además, también hay otro de 10 a 25, 60 y 90 euros, respectivamente, y otro de 15 a 40, 80 y 120.

El precio habitual de las entradas de esta temporada en Tercera RFEF es de 5 euros en Gol Nord, 10 en Lateral y 15 en Tribuna, por lo que el paquete de cinco entradas permite ahorrarse dos euros por entrada en Gol, tres en Lateral y cinco en Tribuna. En los packs de 10 y 15 entradas el ahorro es aún mayor, ya que deja los tickets prácticamente a mitad de precio en todos los sectores. La venta será presencial en las oficinas del Camp d’Esports desde hoy hasta el viernes, en horario de 9.30 a 13.30.

Partido hoy en L’Arboç

El Lleida CF, de hecho, disputa hoy (20.00) los octavos de final de la Copa Catalunya, en la que eliminó a su rival del domingo en la última ronda, midiéndose al NSA Camp Joliu, de Primera Catalana. El equipo tarraconense dio la gran sorpresa en la fase anterior, ya que eliminó en la tanda de penaltis al Reus FC Reddis y es el único representante de Primera Catalana que sigue en liza.

Como en la anterior ronda, el técnico azul, Jordi Cortés, destacó que “estamos focalizados en la Liga, porque el fin de semana tenemos un partido muy importante ante un rival directo. El partido de Copa tiene que servir para dar minutos a la gente que es menos habitual”, aunque reconoció que “jugar contra un rival de dos categorías menos nos obliga a competir para pasar”.