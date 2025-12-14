La Gymnastrada Inclusiva toma el Inefc

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cerca de un centenar de deportistas con diversidad funcional procedentes de clubes de diferentes puntos de España participaron ayer en la segunda edición de la Gymnastrada Inclusiva, un evento que se inauguró el año pasado en Pamplona y que ayer congregó a numeroso público en las instalaciones del Inefc Lleida, bajo la organización del Club Gimnàstic Fedac Lleida y la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG).

La cita, que reunió a participantes de Galicia, Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid y Catalunya, se consolida como un espacio de encuentro para entidades y clubes que trabajan día a día en la promoción de la actividad inclusiva dentro del ámbito de la gimnasia. Estuvieron representadas todas las especialidades gimnásticas: artística masculina y femenina, rítmica, aeróbica, trampolín, acrobática y parkour.