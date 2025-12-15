El Fuliola gana al Ponts, que se quedó con diez

Publicado por LLUÍS ALBERT BORTOLÓ Creado: Actualizado:

El Fuliola se impuso a un Ponts que, a pesar de jugar con uno menos desde el minuto 16, no puso las cosas fáciles (3-0). Los locales se adelantaron rápidamente en el marcador con un gol de Marc (1-0). Poco después, el Ponts se quedó con un jugador menos por la expulsión con roja directa de Alexandru. Los visitantes tuvieron ocasiones claras para empatar. Incluso fallaron un penalti.

En la segunda mitad, el partido seguía bastante igualado, pero a los veinte minutos, Soriano puso tierra de por medio (2-0). Pocos minutos después, Vilanova hizo el tercer y definitivo gol del encuentro (3-0). Con el resultado el Fuliola adelanta en la clasificación al Ponts, ambos con 16 puntos en décima y undécima plaza.