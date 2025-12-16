MOTOR
Isidre Esteve, satisfecho tras su primer test con el nuevo coche para el Dakar
El piloto leridano Isidre Esteve explicó ayer que “ha disfrutado mucho” en el “primer contacto” que ha tenido en un test con el Toyota DKR GR Hilux. “He disfrutado mucho durante el primer contacto con el Hilux. Es un coche actual, que acaba de ganar el Campeonato del Mundo. Lleva un motor distinto al de nuestro anterior Toyota, es más ancho, tiene más tracción, la dirección es mucho más sensible y, en resumen, va muy bien. El comportamiento es increíble y permite ir más al límite con mayor seguridad”, afirmó el piloto del Repsol Toyota Rally Team tras un test realizado con el Toyota DKR GR Hilux, con el que participará en el Dakar.
Isidre subrayó que van al Dakar “con ganas, con mucha motivación y con el convencimiento de que tenemos un gran equipo”. El de Oliana y su copiloto, Txema Villalobos, tomarán la salida el próximo 3 de enero en Yanbu, en Arabia Saudí. Será su 21ª participación en la prueba, la 11ª en coche. Se trata de un coche de última generación que introduce cambios clave respecto al modelo anterior, ya que pasa de un motor V8 atmosférico a un V6 biturbo, adopta la última reglamentación FIA en cuanto a dimensiones y sustituye los dos amortiguadores por rueda por uno solo.