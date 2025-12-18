SEGRE

Campus del Consell Esportiu del Segrià con 30 plazas

Foto de archivo de escolares durante una actividad.

El consell esportiu del Segrià organiza un campus de Navidad con 30 plazas dirigido a niños y jóvenes de hasta 14 años, concebido para que los participantes disfruten de unos días de vacaciones activas en los que se combinan deporte, diversión, convivencia y aprendizaje. La actividad se desarrolla en el marco organizativo del propio consell y ofrece una experiencia completa basada en actividades multideportivas, complementadas con soporte musical.

El campus tendrá lugar en el pabellón municipal de Magraners y se estructura en dos turnos (entre los días 22 y 24 y del 29 al 31), ambos con horario de 9.00 a 14.00 horas. La inscripción en un turno cuesta 45 euros y si se participa en los dos el precio es de 80 euros. La propuesta está pensada para fomentar hábitos saludables, la convivencia y el aprendizaje a través del deporte, en un entorno seguro y adaptado a la edad de los participantes. Las inscripciones pueden hacerse a través de cesegria@gmail.com o en el teléfono 973-241932.

