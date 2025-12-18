Campus del Consell Esportiu del Segrià con 30 plazas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El consell esportiu del Segrià organiza un campus de Navidad con 30 plazas dirigido a niños y jóvenes de hasta 14 años, concebido para que los participantes disfruten de unos días de vacaciones activas en los que se combinan deporte, diversión, convivencia y aprendizaje. La actividad se desarrolla en el marco organizativo del propio consell y ofrece una experiencia completa basada en actividades multideportivas, complementadas con soporte musical.

El campus tendrá lugar en el pabellón municipal de Magraners y se estructura en dos turnos (entre los días 22 y 24 y del 29 al 31), ambos con horario de 9.00 a 14.00 horas. La inscripción en un turno cuesta 45 euros y si se participa en los dos el precio es de 80 euros. La propuesta está pensada para fomentar hábitos saludables, la convivencia y el aprendizaje a través del deporte, en un entorno seguro y adaptado a la edad de los participantes. Las inscripciones pueden hacerse a través de cesegria@gmail.com o en el teléfono 973-241932.