Carlos Cobo: “El día a día no tiene nada que ver con los resultados”

El Atlètic Lleida presentó ayer a su nuevo fichaje, el lateral izquierdo cordobés de 27 años Carlos Cobo, que llega libre al conjunto de Cappont para cubrir el gran número de bajas que tiene en la parcela defensiva. Cobo, quien ayer mismo participó en su primer entrenamiento con el grupo, explicó en su rueda de prensa de presentación que “en la situación que está el equipo estoy a las órdenes del míster. Si el domingo ante el Ibiza tengo que ayudar con diez o quince minutos haré lo que necesite. Tenemos que remar todos para salir del descenso cuanto antes y creo que lo podremos hacer”.

El lateral, conocedor de que el conjunto leridano ocupa la decimoséptima posición de la tabla, apuntó que “cuando ves la clasificación, el Atlètic Lleida no es muy atractivo”. Aun así, puso énfasis en que el grupo y el día a día del equipo le animaron a fichar. “Hablé con Xavi Bartolo, Pau Torres y Joan Campins, que fue compañero mío en el Tarazona. Me comentaron que me olvidase de la tabla y me animase. También que había muy buen grupo y confiaban en salir adelante. Torres me explicó que el día a día no tenía nada que ver con los resultados del fin de semana y por ahora estoy muy contento”, remarcó.

Por otro lado, el director deportivo del equipo, Xavi Bartolo, enfatizó que “la situación deportiva del equipo y las bajas” les hicieron plantearse la incorporación del lateral, al que “ya intentamos fichar en verano, pero no pudo llegar por problemas personales”. Asimismo, el director deportivo describió a su nueva incorporación como un jugador que “a nivel defensivo es muy intenso y nos dará la consistencia defensiva que le ha faltado al equipo. También tiene muy buen pie”.

En cuanto al mercado de invierno del equipo, Bartolo explicó que “tenemos una incorporación cerrada que se anunciará cuando se abra el mercado”. Estos dos fichajes no serán los últimos, ya que debido a su fragilidad defensiva —ha encajado gol en 20 de sus 21 encuentros— “tenemos que intentar reforzar la línea defensiva con tres o cuatro jugadores y después con un par más para el centro del campo o la delantera”, sentenció el director deportivo de la entidad.