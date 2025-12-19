Gerard Encuentra: "No le regalaremos nada al Madrid"

Pese a encadenar cuatro derrotas, el Hiopos Lleida afronta la visita del Real Madrid al Barris Nord con la mentalidad de "no regalarle nada". Así de claro lo expresó el técnico de los leridanos, Gerard Encuentra, que dejó claro que "aunque el Madrid sea un gran equipo, no quiere decir que nosotros salgamos al partido con pena; iremos a ganar y que no lo tengan fácil", en el que será el último partido de 2025 en el Barris Nord.

“La realidad es que nos viene uno de los mejores equipos, lo normal es que ganen, pero eso no quiere decir que vayamos a regalar nada, ojalá podamos dar una campanada y una alegría a nuestra gente”, afirmó Encuentra, insistiendo en que la mentalidad pasa por no ponérselo fácil al conjunto blanco.

El entrenador destacó que el Real Madrid es “un súper equipo, el líder de la ACB, con 15 jugadores muy buenos”, capaz de anotar de muchas maneras y con un físico muy poderoso. Aun así, recordó que en este tipo de partidos “nunca se sabe”, ya que jugar sin la presión de enfrentarse a un rival directo puede ayudar a competir con más energía, siempre que el equipo controle la ansiedad y tome buenas decisiones.

Más allá del rival, Encuentra quiso poner el foco en los intangibles y en la identidad del Lleida. “Tenemos que competir juntos, con mucha energía, y jugar lo mejor que sabemos. Si ellos son mejores, que lo sean por su calidad, no porque nos ganen en los intangibles”, explicó.

En el apartado físico, el entrenador explicó que la plantilla arrastra pequeños problemas, habituales a estas alturas de la temporada, pero espera a tener a los 12 jugadores disponibles para mañana, incluido James Batemon, que se perdió el último encuentro en Bilbao

Otro factor clave será el ambiente del Barris Nord, en el que aún quedan 650 entradas por vender. Encuentra aseguró que “nuestra gente nos da una energía especial, sobre todo en los momentos difíciles. No dejan de animarnos y eso se nota”. Aunque reconoció que el Madrid está acostumbrado a ambientes exigentes en Europa, insistió en que el apoyo de la afición puede marcar diferencias.

El técnico también valoró el momento del equipo tras encadenar cuatro derrotas consecutivas, destacando la madurez del vestuario. “El grupo trabaja muy bien en el día a día, está unido y con ganas de mejorar. Sabíamos que esto podía pasar en la ACB y somos conscientes de lo que nos está faltando a veces”, señaló.