En Esterri, la mayoría de corredores lucieron un gorro de Papá Noel. - ANIOL MORAL Rosselló también cumplió con la tradición de la última carrera. En Artesa algunos participantes pusieron la nota de humor. - JORDI FARRÉ La Sant Silvestre de Lleida volvió a establecer un nuevo récord de participación. La prueba de Bossòst volvió a contar con una gran participación. En la imagen, los preparativos antes de la carrera de La Seu d’Urgell. - SANTI IGLESIAS Corredores en pleno recorrido de la prueba de Tàrrega. - XAVI JORDANA Carreras infantiles en El Pont de Suert, ‘La més freda’. - LAIA PEDRÓS Los disfraces caracterizaron la carrera de Sant Silvestre en Lleida.

Numerosas carreras de Sant Silvestre despiden el año deportivamente en diferentes poblaciones de la geografía leridana. Así, la trigésima edición de la Sant Silvestre de Lleida cerró el calendario atlético de 2025 con un récord histórico de participación y confirmó el excelente estado de salud del atletismo popular en el territorio. La prueba, disputada sobre una distancia de 5 kilómetros, reunió a 2.300 corredores, 350 más que el año anterior –cuando ya se había batido el anterior tope de 2015 cuando se apuntaron 1.793 personas–, en una jornada marcada por el ambiente lúdico y festivo que caracteriza esta cita de final de año. En la categoría masculina, el triunfo fue para Pau Aiguadé, del Xafatolls, que se impuso con un tiempo de 14’50”, por delante de su compañero de equipo Lluís Ropero, segundo con 15’28”, y de Roger López, del Coetus Triatló Lleida, tercero con un crono de 15’48”. En la prueba femenina, la victoria fue para la independiente Mireia Martínez, que cruzó la meta en 18’38”, seguida muy de cerca por Laia Nadal, del Xafatolls, con 18’42”, y por Clàudia Pinós, del Lleida UA, con 18’44”.

Otra de las pruebas multitudinarias tuvo lugar en La Seu d’Urgell, cuya 17 edición congregó a 2.023 participantes manteniendo de esta manera la alta implicación que hay en la capital del Alt Urgell con esta prueba que cierra el año. En categoría masculina se impuso Pol Moya, seguido de Josep Gómez y de Guillem Sánchez. En féminas, el podio lo conformaron, por este orden, Lídia Puyals, Núria Perearnau y Sílvia Zúñiga.

Por su parte, Tàrrega celebró la 14 edición con 225 atletas inscritos, entre ellos medio centenar de niños. Organizada por el club 100x100 Fondistes y el CEACA, la prueba se disputó, como es tradición, en el parque de Sant Eloi. Los participantes completaron un recorrido de 5 kilómetros en dos vueltas por los caminos del parque, mientras que la carrera infantil tuvo una distancia de 2 kilómetros. La jornada estuvo marcada por los disfraces y el ambiente lúdico, y concluyó con la entrega de premios, informa Laia Pedrós.

El último día del año también se celebró la de Esterri d’Àneu, que contó con un total de 259 inscritos, de los cuales 218 fueron adultos y 41 niños, lo que reafirma su carácter popular y abierto a todas las edades. En la clasificación femenina, las tres primeras posiciones fueron para Mònica Pena, Anna Huguet y Aitana Farré, mientras que en la categoría masculina el podio lo encabezó Miguel Castellote, seguido de Roger Embid y Carles Sunyé.

Bossòst y Bellver se vuelcan

En Bossòst se disputó la edición número 19 y tomaron la salida 341 corredores, siendo el vencedor masculino Iván Calvo. En categoría femenina se impuso Cèlia Balcells. Otros ganadores fueron Ferran Comas, Aina Cusí, Martí Sender y Jordina Martínez. En El Pont de Suert se celebró la decimosexta edición y los vencedores fueron Rogelio Lucas y Clara Colàs. Participaron unos 250 corredores. En Rosselló se celebró la segunda edición con una participación de 116 corredores. También, como en el resto de carreras, los disfraces –con concurso y premios incluidos– fueron los protagonistas en esta última prueba atlética del año.

En Bellver de Cerdanya llegaron a inscribirse un total de 592 participantes, de los que 427 se apuntaron a la carrera de 6 kilómetros y el resto correspondía a diferentes grupos de edades infantiles. Para los ganadores absolutos hubo premios económicos, tanto en hombres como en mujeres, a razón de 150, 100 y 50 euros por cada puesto del podio. También se premiaba el mejor disfraz con un jamón, entre otros obsequios.

Otra de las citas destacadas fue la Sant Silvestre de montaña de Artesa de Segre, que celebró su decimoquinta edición como una de las pocas carreras de carácter trail que se disputan en Catalunya en estas fechas. La prueba, con un recorrido de 10 kilómetros y un desnivel positivo de 250 metros por los senderos de los alrededores del municipio, contó con la participación de 287 personas entre corredores y caminantes. La salida se dio a las 11.00 desde la plaza del ayuntamiento y la llegada se situó frente al parque de bomberos, donde los participantes fueron recibidos con un bocadillo de longaniza. El marcado carácter festivo de la carrera volvió a ser uno de sus principales atractivos, con numerosos participantes disfrazados para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo.

Un grupo reducido tomó parte también en la sexta edición de la Sant Silvestre Biker Ponts, que tiene un carácter festivo y no es competitiva.

Sin Sant Silvestre Poblatana

Este año la carrera que no pudo celebrarse fue la Sant Silvestre Poblatana, en La Pobla de Segur. Era una prueba que se recuperó en 2022 después de dos años de parón debido a la pandemia.