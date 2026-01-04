Derrota dura del Hiopos Lleida ante un rival directo como es el Zaragoza (77-87)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El partido ha empezado con un Hiopos Lleida que tan sólo ha anotado dos puntos en cinco minutos. El Zaragoza lo ha aprovechado para ponerse 2-12 en el marcador. La diferencia ha variado entre los cinco y diez puntos para un Zaragoza que controlaba el partido con facilidad gracias a la falta de ideas de los leridanos en ataque. Se ha llegado con un pobre 13-22 al final del cuarto.

La tónica ha seguido en el segundo cuarto donde los leridanos intentaban reducir la distancia, pero cada vez que lo hacían el Zaragoza clavaba un triple o enlazaba dos jugadas buenas en ataque para volver al +10. Oriol Paulí mantenía al equipo dentro del partido con 11 puntos, un día en el que no han aparecido ni Batemon ni Ejim. Con un mate de Golomán para poner el 34-44 se ha llegado al descanso.

Después del paso por vestuarios, cinco puntos consecutivos de Golomán han hecho soñar al Barris Nord con la remontada, pero de nuevo entre un gran Yusta i Bell-Haynes volvían a la máxima al Zaragoza con el 40-51. Gerard Encuentra detenía de nuevo el partido para buscar la reacción del equipo y Shurna y Millán han sumado buenos minutos para entrar de nuevo al partido con el 50-53. El partido estaba abierto y se llegaba con uno ajustado 54-57 al final del cuarto.

Un buen inicio de cuarto de nuevo para los leridanos ha situado la mínima en mucho tiempo (58-59), pero a partir de allí, el Zaragoza ha estado más acertado y ha jugado con las cuatro faltas rápidas del Hiopos Lleida para clavar un 0-8 parcial que ha sido decisivo. Finalmente, desde el tiro libre han mantenido la diferencia luchando por el average, entre dos equipos llamados a luchar por la salvación, hasta el definitivo 77-87.