En busca de una victoria fundamental

El Atlètic Lleida afronta hoy (19.00) su primer compromiso de 2026 con el que cerrará también la primera vuelta frente al Reus FC Reddis, cuarto clasificado, en partido correspondiente a la jornada 17 del grupo 3 de Segunda RFEF. Los de Cappont llegan al duelo en penúltima posición con 13 puntos, a cinco del play out y seis de la salvación, y con el objetivo de reencontrarse con una victoria que se les escapa desde el 15 de noviembre, cuando vencieron por 3-2 al Andratx.

Los leridanos vienen de encajar tres derrotas y dos empates en los últimos cinco partidos antes de un parón que, según su técnico, Gabri García, “nos ha ido bien para desconectar tanto física como mentalmente”. Asimismo, sirvió para recuperar al lesionado Asier Ortiz y sumar a la causa a los recientemente incorporados Carlos Cobo, quien ya estuvo presente ante el SD Ibiza, y Marc Vargas, que no podrá debutar por la falta de tramitación del Certificado de Transferencia Internacional. No obstante, seguirán siendo bajas Juan Agüero ya en la recta final de su recuperación, Marcel Samsó, Roger Alcalà y Carlos Mas, bajas de larga duración.

Por su parte, el Reus llega al Camp d’Esports asentado en la parte alta de la tabla y tras encadenar una racha de cinco partidos sin perder en Liga. Los de Marc Carrasco certificaron dos triunfos y tres empates que les permitieron colocarse cuartos, dos puntos por encima de Barça Atlètic y Sant Andreu, que marcan la zona de play off con 25 puntos.

Sobre los del Baix Camp, Gabri remarcó que “el Reus es uno de los equipos que más me gustan de la categoría. Es un equipo muy bien trabajado, equilibrado, que sabe tener la pelota, pero también competir en bloque bajo y transitar muy bien. Estoy convencido de que estará luchando por el play off hasta el final”.

Para el duelo en el Camp d’Esports, el Reus no podrá contar con Ramon Folch, que vio su quinta amarilla en la victoria ante el Torrent (4-2). En cambio, sí que dispondrá de Kenneth Soler, que se incorporó procedente del Murcia durante el parón navideño.