El Lleida sale del descenso

Cuatro días es lo que ha tardado el Lleida CF en volver a ganar en el Camp d’Esports en este nuevo año, muy lejos de los 322 días que necesitó para lograr el primer triunfo como local en 2025. Lo consiguió ayer tras superar a l’Escala (2-0), un rival que llegaba en puestos de playoff y que estaba siendo una de las revelaciones de la Tercera RFEF. Con estos tres puntos, el conjunto dirigido por Jordi Cortés suma cuatro partidos consecutivos sin perder, desde la visita a Badalona en noviembre.

Tres puntos que permiten al Lleida estar actualmente fuera de las posiciones de descenso y con un partido menos. El conjunto leridano suma 14 puntos, los mismos que el Europa, aunque con el average particular perdido frente a los escapulados que no computará hasta que se dispute el partido de vuelta entre ambos.

Una victoria tan merecida como trabajada, que confirmó la mejoría del equipo, con un notable despliegue no solo físico, sino también táctico.

El Lleida volvió a mostrarse sólido en defensa para mantener una nueva portería a cero, la segunda consecutiva, y suma ya cuatro encuentros seguidos marcando al menos un gol.

La matinal fue fría, pero el partido se animó desde el pitido inicial. Totti estuvo cerca de abrir el marcador en la primera llegada local. L’Escala asumió la posesión, pero el Lleida se mostró sólido ante un rival plano, con un juego excesivamente horizontal que apenas inquietó a Satoca. Los de la Terra Ferma buscaron el contragolpe, con varias transiciones peligrosas y un Russo que probó fortuna desde lejos.

Tras el descanso llegaron las alegrías para el Lleida. En el 69’, Aleix León, revulsivo desde el banquillo, robó un balón a los centrales gerundenses y gestionó a la perfección una acción de dos contra uno para asistir a Russo, que solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red. La superioridad local se reflejó de nuevo en el marcador a cinco minutos del final. Rusi robó el balón a Elián, último defensor, y se plantó solo ante el guardameta Morilla, a quien superó para firmar el definitivo 2-0. El Camp d’Esports celebró un triunfo que pudo ser más amplio en el añadido, cuando un potente disparo de David García desde más de 30 metros se estrelló en el poste derecho.