Triunfo vital para la permanencia

El Cadí La Seu firmó una victoria contundente ante el Estepona (89-70), rival directo en la lucha por la permanencia, en un partido clave tanto por el resultado como a la hora de pensar en desempates al final de la temporada. El triunfo permite al conjunto del Alt Urgell sumar su quinta victoria del curso, situarse una por encima del Estepona, que marca la zona de descenso con cuatro, y abrir dos de margen sobre el Gran Canaria..

El partido arrancó con dificultades para el conjunto local. El Estepona impuso su ritmo desde el inicio y llegó a mandar 2-9 en los primeros minutos. Aunque el Cadí reaccionó para igualar el marcador (9-9), el equipo andaluz volvió a estirarse y cerró el primer cuarto por delante (16-21), apoyado en su juego interior y en el acierto exterior.

En el segundo periodo, el Cadí La Seu dio un paso adelante, especialmente en intensidad defensiva. Con Niare ganando presencia en la pintura y una Laia Raventós muy inspirada en transición, las locales se pusieron por primera vez por delante (29-28) y llegaron a disponer de pequeñas ventajas. La igualdad se mantuvo hasta el descanso, al que el Cadí llegó con una ligera renta de 41-37, su máxima ventaja hasta ese momento.

El partido cambió por completo tras el paso por vestuarios. El Estepona aún tuvo capacidad de respuesta y se acercó en el marcador (45-43), pero a partir de ahí el Cadí impuso su mejor versión. Un triple de Regina Aguilar y, poco después, otro de Ridard (55-45) marcaron el inicio de un tramo decisivo. La defensa leridana asfixió al rival y el acierto desde el perímetro disparó la diferencia. El tercer cuarto se cerró con un contundente 25-8 de parcial, que dejó el marcador en 66-45 y el encuentro prácticamente sentenciado. En el último cuarto, el Cadí no bajó el nivel y llegó a alcanzar una ventaja máxima de 28 puntos (74-46), ampliada posteriormente hasta el 83-55. Solo en los minutos finales, con el partido decidido y las rotaciones en pista, el Estepona pudo recortar diferencias con un parcial final que dejó el resultado definitivo en 89-70.

En el apartado individual, destacaron en el equipo leridano Laia Raventós (15 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias), Regina Aguilar (11 puntos y 5 asistencias) y Anna Palma (7 puntos y 9 rebotes).