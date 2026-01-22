Agada y Golomán destacan el valor de las dos últimas victorias

El Hiopos Lleida atraviesa un buen momento de confianza tras dos victorias “muy importantes” a domicilio ante Tenerife y Gran Canaria, un impulso que ha reforzado al vestuario antes de cerrar la primera vuelta este sábado ante San Pablo Burgos. Así lo expresaron Caleb Agada y György Golomán, que coincidieron en señalar la concentración y la defensa como claves para mantener la buena dinámica.

El nigeriano destacó que “fueron victorias muy buenas, nos pusieron en una buena posición otra vez. Ahora ya estamos mirando al Burgos”, subrayando que el crecimiento del equipo pasa por “jugar juntos, confiar en los entrenadores, y sobre todo, tener confianza”. En la misma línea, Golomán remarcó que “son dos victorias muy valiosas y creo que nos han unido como equipo. Tenemos que construir a partir de ellas”. El pívot puso especial énfasis en el trabajo defensivo: “En Gran Canaria fue clave, les dejamos en 50 puntos. La defensa tiene que ser una de nuestras grandes fortalezas”, añadió.

Ambos jugadores coincidieron también en la importancia de hacerse fuertes en casa, después de que las últimas tres victorias hayan llegado fuera, y advirtieron del peligro del rival, pese a que es el equipo que marca el descenso, a cuatro victorias del Hiopos Lleida. “Hace un par de partidos nosotros también estábamos abajo, así que cada victoria cuenta. No queremos volver a caer, por lo que tenemos que ganar este partido”, afirmó Agada. Golomán, que la temporada pasada militó en el conjunto burgalés, recordó que “el Burgos es mejor equipo de lo que dice su balance. Últimamente ha perdido muchos partidos ajustados y es muy peligroso, así que tenemos que salir con el 100% de concentración”.