Alcaraz accede sin complicaciones a la tercera ronda tras batir a Hanfmann

Carlos Alcaraz avanzó ayer a la tercera ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre superficie dura, tras imponerse en tres sets al alemán Yannik Hanfmann (7-6, 6-3, 6-2), mientras que el malagueño Alejandro Davidovich también sigue vivo en el torneo tras vencer en un sufrido partido al estadounidense Reilly Opelka (6-3, 7-6, 5-7, 4-6, 6-4).

El murciano sigue firme en el objetivo de levantar su primer Abierto de Australia. En su duelo de segunda ronda, superó sin especiales dificultades a Yannik Hanfmann para meterse en tercera ronda. El murciano fue de menos a más en su juego y acabó cerrando el partido por la vía rápida en menos de tres horas de juego. Así, el alemán sólo tuvo opciones reales de adjudicarse un set en la primera manga, en la que llegó a estar un ‘break’ arriba ante un Alcaraz errático. Pero en el segundo parcial fue mucho más sólido con sus golpes y mucho más certero con su saque, con el que no concedería ninguna opción de rotura. Unos ingredientes que hicieron que el solitario ‘break’ de Alcaraz en el cuarto juego fuera suficiente para colocar el 2-0. Una ventaja en el marcador que le permitió jugar mucho más relajado en el tercer set, para cerrar el triunfo con un claro 6-2.