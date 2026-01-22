Aparecen nuevas goteras en el pabellón Juanjo Garra

Las últimas lluvias han vuelto a dejar al descubierto los problemas estructurales en el pabellón municipal Juanjo Garra, cuya reforma es prioritaria para la Paeria dentro del Plan de Inversiones en Equipamientos Deportivos. Cada vez que llueve, en especial en la zona donde se ubica el rocódromo, el suelo queda encharcado. Usuarios del rocódromo expresaron su queja a través de SEGRE por “las carencias de mantenimiento que hacen que nadie pueda escalar con seguridad cuando llueve y el agua está dañando la estructura y las presas, con el riesgo que comporta”.

Cabe recordar que en noviembre pasado la Junta de Gobierno Local de la Paeria aprobó el proyecto de reforma de este pabellón con un presupuesto de 639.222,71 euros (IVA incluido). En este sentido, el concejal de Deportes Jackson Quiñónez señaló que “ya está previsto el cambio de cubierta del pabellón e incluso terminar el rocódromo porque en su día no se llegó a culminar. Lo que ocurre es que tenemos que seguir un proceso administrativo que no es tan rápido como querríamos”.

La actuación consistirá en la sustitución de parte de la cubierta, por los problemas de filtraciones de agua y también se aprovechará para resolver otras carencias detectadas, con la instalación de pasarelas de mantenimiento en la cubierta, nuevos pasamanos en las escaleras de las gradas, la sustitución de carpinterías y cierres, la impermeabilización del muro soterrado del rocódromo y la adecuación de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida junto a la fachada principal. También se renovarán las instalaciones de climatización de los vestuarios y la bomba de calor, se sustituirán los elementos de regulación y control, se mejorará el aislamiento térmico de las cañerías y del sistema de producción de agua caliente y se instalará un nuevo sistema de ventilación en el almacén.