Aran triunfa en el Mundial

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los deportistas araneses fueron protagonistas en el Mundial de Freeride Junior disputado el pasado 19 de enero en el mítico complejo austríaco de Kappl. Los jóvenes freeriders Laurens Jaquet, Martxelo Urruzola y Axel Dedieu firmaron actuaciones de gran nivel en una de las citas más exigentes del calendario internacional.

Laurens Jaquet, de Salardú y estudiante de forestales en la UdL, fue el mejor clasificado del trío aranés al alcanzar una meritoria quinta posición en la categoría de esquí, en una prueba con hasta 26 competidores. El rider del CAEI protagonizó una bajada muy ambiciosa, saliendo con enorme velocidad desde el portillón, encadenando varios giros de 360 grados y superando con solvencia un espectacular salto por una de las zonas más técnicas del recorrido.

También destacaron Axel Dedieu (Emotion), que finalizó en décima posición, y Martxelo Urruzola (CAEI), igualmente décimo, ambos mostrando un freeride valiente y comprometido. Aunque algunas líneas no fueron completamente limpias o no terminaron de convencer al jurado en cuanto a puntuación, los dos araneses dejaron claras sus credenciales en un escenario reservado a los mejores freeriders júnior del mundo.

También obtuvo un resultado igualmente notable Bruna Fàbrega, quinta clasificada en snowboard femenino. La rider barcelonesa, que compite con el club aranés CAEI, realizó un descenso muy fluido, con numerosos saltos y apostando por la zona más expuesta de la montaña, una elección que fue bien valorada por los jueces y le permitió situarse entre las mejores del mundo. La selección española completó una actuación sobresaliente en Kappl, con el subcampeonato mundial de Hernán Navales como resultado más destacado.